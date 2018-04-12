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Сантехников обязали приходить на аварийные вызовы в бахилах
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Сантехников обязали приходить на аварийные вызовы в бахилах 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Теперь управляющие компании должны идентифицировать специалиста, направляющегося по заявке жильцов.
В связи с новыми стандартами в сфере сервиса управления многоквартирными домами, как ожидается, сантехники, которые приходят на экстренные вызовы, должны иметь при себе бахилы. Про изменения в правилах заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
— Опрятный вид, включая наличие бахил, это кажется смешным, но в XXI веке в кирзовых сапогах не проходить через всю квартиру, — уточнил Чибис.
Согласно его утверждению, пишет ТАСС, наличие бахил — ключевой элемент культуры в сфере обслуживания, который должны соблюдать сантехники.
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