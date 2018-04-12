Сантехников обязали приходить на аварийные вызовы в бахилах

Теперь управляющие компании должны идентифицировать специалиста, направляющегося по заявке жильцов.

В связи с новыми стандартами в сфере сервиса управления многоквартирными домами, как ожидается, сантехники, которые приходят на экстренные вызовы, должны иметь при себе бахилы. Про изменения в правилах заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис

— Опрятный вид, включая наличие бахил, это кажется смешным, но в XXI веке в кирзовых сапогах не проходить через всю квартиру, — уточнил Чибис.

Согласно его утверждению, пишет ТАСС , наличие бахил — ключевой элемент культуры в сфере обслуживания, который должны соблюдать сантехники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммунальщики чистят вентиляционные шахты и дренажные системы в рамках месячника весеннего благоустройства