Миллиард рублей нужен для замены старых лифтов на Ставрополье

Общественники Ставропольского края обсудили срочную модернизацию и замену лифтов в многоквартирных домах, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого МинЖКХ

В домах Ставропольского края работает более четырёх тысяч лифтов. Более 30 лет работают 669 из них. Первый замминистра ЖКХ СК Ольга Силюкова сообщила, что на модернизацию и замену старых лифтов нужно порядка миллиарда рублей. Примерно столько собирают со всех жителей края в фонд капитального ремонта за год. Поскольку эти средства расходуются и на другие важные задачи, заменить все старые лифты края за счёт программы капремонта не получится.

Обслуживание лифтового хозяйства обходится недёшево: новый лифт «под ключ» стоит около 1,7 миллионов рублей. При нынешних взносах на капремонт жильцы обычной четырёхподъездной девятиэтажки будут собирать нужную сумму 5-6 лет, и то при условии, что все будут добросовестно платить взносы, а инфляция не уничтожит накопления.

Единственный напрашивающийся выход — объяснять потребителям, что лифт нужен всем жильцам без исключения. Чтобы механизм не сломался раньше времени, заботиться о нём нужно всем жильцам. Кроме того, стоит начинать копить на замену и модернизацию лифта до того, как он выйдет из строя и будет принудительно отключён.