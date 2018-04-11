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Миллиард рублей нужен для замены старых лифтов на Ставрополье
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Миллиард рублей нужен для замены старых лифтов на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Общественники Ставропольского края обсудили срочную модернизацию и замену лифтов в многоквартирных домах, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе краевого МинЖКХ.
В домах Ставропольского края работает более четырёх тысяч лифтов. Более 30 лет работают 669 из них. Первый замминистра ЖКХ СК Ольга Силюкова сообщила, что на модернизацию и замену старых лифтов нужно порядка миллиарда рублей. Примерно столько собирают со всех жителей края в фонд капитального ремонта за год. Поскольку эти средства расходуются и на другие важные задачи, заменить все старые лифты края за счёт программы капремонта не получится.
Обслуживание лифтового хозяйства обходится недёшево: новый лифт «под ключ» стоит около 1,7 миллионов рублей. При нынешних взносах на капремонт жильцы обычной четырёхподъездной девятиэтажки будут собирать нужную сумму 5-6 лет, и то при условии, что все будут добросовестно платить взносы, а инфляция не уничтожит накопления.
Единственный напрашивающийся выход — объяснять потребителям, что лифт нужен всем жильцам без исключения. Чтобы механизм не сломался раньше времени, заботиться о нём нужно всем жильцам. Кроме того, стоит начинать копить на замену и модернизацию лифта до того, как он выйдет из строя и будет принудительно отключён.
Чтобы не ждать несколько лет и сэкономить, собственники могут заменить лифты в кредит. Фонд содействия реформированию ЖКХ вернёт часть процентной ставки. Так отремонтировали лифты в пяти домах Ростовской области, а в этом году субсидии получит ещё 91 дом. Кроме того, в Ставропольском крае ищут способ заменять лифты в рассрочку по договору с лифтостроительной компанией.
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