СМИ: Батурина продала гостиницу в Австрии

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Супруга бывшего мэра Москвы Елена Батурина продала убыточную пятизвездную гостиницу и гольф-клуб, расположенные в горах Австрии, за 45 млн евро.

Гостиница Grand Tirolia. Фото «AБ Групп»

Новым владельцем стал австрийский инвестор, который не намерен самостоятельно заниматься гостиницей, а ищет крупного международного оператора, сообщает РИА «Новости». Батурина, возглавившая в 2017 г. список богатейших женщин России, приобрела гостиницу Grand Tirolia 11 лет назад, еще до окончания ее строительства. За прошедшее со времени покупки время Батурина инвестировала в гостиницу и гольф-клуб около 100 млн евро, но это не принесло заметного экономического успеха. Слухи о возможной продаже ходили давно, убыток гольф-клуба в 2016 г. составил 2,3 млн евро. При этом долг гостиницы превысил 10 млн евро.