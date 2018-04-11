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СМИ: Батурина продала гостиницу в Австрии
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СМИ: Батурина продала гостиницу в Австрии 

Вести.Ru 27 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Супруга бывшего мэра Москвы Елена Батурина продала убыточную пятизвездную гостиницу и гольф-клуб, расположенные в горах Австрии, за 45 млн евро.
Гостиница Grand Tirolia. Фото «AБ Групп»
Новым владельцем стал австрийский инвестор, который не намерен самостоятельно заниматься гостиницей, а ищет крупного международного оператора, сообщает РИА «Новости». Батурина, возглавившая в 2017 г. список богатейших женщин России, приобрела гостиницу Grand Tirolia 11 лет назад, еще до окончания ее строительства. За прошедшее со времени покупки время Батурина инвестировала в гостиницу и гольф-клуб около 100 млн евро, но это не принесло заметного экономического успеха. Слухи о возможной продаже ходили давно, убыток гольф-клуба в 2016 г. составил 2,3 млн евро. При этом долг гостиницы превысил 10 млн евро.
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