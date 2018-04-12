В Нововоронеже наградили победителей конкурса «Зажигаем звёзды»

11 апреля в Нововоронеже наградили победителей и призёров XXIII отраслевого фестиваля детского и юношеского творчества «Зажигаем звёзды», который с успехом прошёл в дни школьных каникул в подмосковном Подольске

Юные нововоронежцы успешно выступили сразу в нескольких номинациях.

Анастасия Проворова завоевала гран-при в номинации «Народный вокал» и стала лауреатом второй степени в номинации «Эстрадный вокал».

В номинации «Инструментальное исполнительство» лауреатами второй степени стали дебютантки фестиваля, ученицы нововоронежской Школы искусств им. Силина Ирина Зарубина и Алина Толстикова.

Ольга Чернушкина завоевала второе место в номинации «Художественное слово».

Заслуженный коллектив народного творчества Цирк «Каскад» под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Василия Шулекина стал лауреатом первой и второй степеней в номинации «Цирковое искусство».

Танцевальная студия «Радуга» под руководством Натальи Ивановой завоевала второе место.

«Я вижу перед собой замечательных талантливых детей, которые не жалеют свободного времени, не «зависают» в соцсетях, а бегут на свои занятия, чтобы достичь чего-то в жизни, научиться чему-то новому. Вас смело можно назвать гордостью города. Хочу сказать вам огромное спасибо от всего коллектива и руководителей Нововоронежской АЭС за ваш талант, за вашу победу и, конечно, за ваш труд! Я уверен, что не только город Нововоронеж , но и вся страна, благодаря таким ребятам как вы, выйдет в своём культурном развитии на новый уровень», — сказал на церемонии награждения начальник отдел организации и оплаты труда Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

В этом году на фестиваль «Зажигаем звёзды» приехали 245 талантливых детей из шести городов-спутников АЭС и четырех городов присутствия атомной отрасли. Фестиваль был посвящен 70-летию Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности, при поддержке которого ежегодно собираются юные таланты.

Уровень выступлений ребят оценивало жюри под председательством заслуженного работника культуры и почетного гражданина города Подольска, профессора Константина Моисеева.