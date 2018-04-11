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В Нововоронеже наградили победителей конкурса «Слава Созидателям!»
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В Нововоронеже наградили победителей конкурса «Слава Созидателям!» 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В информационном центре Нововоронежской АЭС состоялась торжественная церемония награждения лауреатов федерального этапа конкурса «Слава Созидателям». Награждал победителей глава городского округа город Нововоронеж Николай Нетяга.
— Дорогие друзья, — обратился к собравшимся Николай Николаевич, — спасибо вам за то, что не остаётесь равнодушными и участвуете в проектах «Росатома». «Слава Созидателям!» — конкурс, благодаря которому поддерживается связь между поколениями. В созданных вами видеоинтервью — живая летопись нашего города, и сегодня вы получите заслуженные награды.
Проект «Слава Созидателям!» — конкурс видеоинтервью, в ходе которых ученики школ беседовали со своими старшими товарищами — созидателями: теми, кто возводил объекты атомной энергетики и «атомные» города, развивал инженерную мысль и науку, лечил людей, учил детей…
Конкурс проходил в два этапа: городской и федеральный. На городской этап нововоронежские школьники представили 130 работ. Экспертная комиссия конкурса, в состав которой вошли представители администрации, общественные деятели, сотрудники Управления информации и общественных связей Нововоронежской АЭС, журналисты городского телевидения, выбрала 30 призёров и десять победителей муниципального этапа конкурса. Их работы были направлены на следующий этап — федеральный.
Из десяти работ-победительниц жюри Общественного совета Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» отдало предпочтение трём видеороликам. Призовые места на федеральном этапе распределились следующим образом:
I место — Полина Моисеева;II место — Валерия Петряник;III место — Мария Глазунова.
Лауреаты конкурса получили ценные призы — iPad, iPhone и путёвку в федеральный детский центр. А героям видеоинтервью — ветеранам, первостроителям города — Александру Гладышеву, Александру Картавцеву и Александру Копылову — были вручены почётные грамоты, подписанные генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым.
Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям!» второй год проводился на 21 территории присутствия Госкорпорации «Росатом». Совокупно за время проекта в нем приняли участие уже более 60 тысяч человек. За два года на конкурс было прислано порядка 20 тысяч работ. Конкурс стал поистине народным, вовлекая практически всех жителей городов и объединяя поколения. Это живая история Росатома.
Творческий конкурс «Слава Созидателям!» проводится в рамках деятельности Общественного совета ГК «Росатом» и при поддержке проекта «Школа Росатома».
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