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22 страны Европы вступили в международное блокчейн партнерство
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22 страны Европы вступили в международное блокчейн партнерство 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Вчера в представителей ЕС обсуждали влияние технологических разработок на будущее Европы.
10 марта в Брюсселе представителей ЕС обсуждали влияние технологических разработок на будущее Европы. В результате более 22 государств подписали декларацию о формировании Европейского партнерства в сфере технологии блокчейн.
В документе сказано, что одним из направлений деятельности будет развитие инфраструктуры для повышения доверия пользователей к новым цифровым услугам и защиты персональных данных. Также участники будут обмениваться опытом и знаниями для совершенствования навыков инвестирования и взаимодействия с информационными технологиями.
Мария Габриэль, комиссар по цифровой экономике и обществу, сказала, что в будущем все государственные службы будут использовать технологию блокчейн, которая также откроет новые возможности для бизнеса и принесет пользу гражданам.
К 2020 году ЕС планируют выделить на развитие технологии блокчейн около €300 млн С момента запуска своей Блокчейн-обсерватории и февральского форума 2018 года Европейская комиссия уже вложила 80 миллионов евро в блокчейн-проекты в сферах технического и социального развития. Два проекта уже профинансированны — это MHDMD и DECODE.
Помимо блокчейна были рассмотрены вопросы объединения усилии в развитии искусственного интеллекта, совместного использования данных, поощрения инноваций и расширение сети 5G.
Ранее мы писали, что Росреестр усилит защиту сделок по недвижимости с помощью блокчейна.
текст: Иван Маличенко, Марина Шматкова, фото: Europa EU
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