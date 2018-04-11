22 страны Европы вступили в международное блокчейн партнерство

Вчера в представителей ЕС обсуждали влияние технологических разработок на будущее Европы.

10 марта в Брюсселе представителей ЕС обсуждали влияние технологических разработок на будущее Европы. В результате более 22 государств подписали декларацию о формировании Европейского партнерства в сфере технологии блокчейн.

В документе сказано, что одним из направлений деятельности будет развитие инфраструктуры для повышения доверия пользователей к новым цифровым услугам и защиты персональных данных. Также участники будут обмениваться опытом и знаниями для совершенствования навыков инвестирования и взаимодействия с информационными технологиями.

Мария Габриэль, комиссар по цифровой экономике и обществу, сказала, что в будущем все государственные службы будут использовать технологию блокчейн, которая также откроет новые возможности для бизнеса и принесет пользу гражданам.

К 2020 году ЕС планируют выделить на развитие технологии блокчейн около €300 млн С момента запуска своей Блокчейн-обсерватории и февральского форума 2018 года Европейская комиссия уже вложила 80 миллионов евро в блокчейн-проекты в сферах технического и социального развития. Два проекта уже профинансированны — это MHDMD и DECODE.

Помимо блокчейна были рассмотрены вопросы объединения усилии в развитии искусственного интеллекта, совместного использования данных, поощрения инноваций и расширение сети 5G.

Ранее мы писали, что Росреестр усилит защиту сделок по недвижимости с помощью блокчейна.

текст: Иван Маличенко, Марина Шматкова, фото: Europa EU