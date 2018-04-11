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Москва 24 покажет, как будут меняться столичные парки
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Москва 24 покажет, как будут меняться столичные парки 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
12 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва» состоится пресс-конференция, посвященная первой официальной презентации некоммерческой корпоративной организации «Ассоциация парков».
Речь пойдет о работе новой площадки для обмена опытом крупнейших организаций парковой индустрии и общественных пространств Москвы. Участники пресс-конференции обсудят перспективы развития парков, организацию в них профессиональных мероприятий, разработку тематических образовательных и спортивных программ.
На пресс-конференции выступят: председатель совета ассоциации, директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин; председатель сектора по взаимодействию с коммерческими структурами, директор парка «Зарядье» Павел Трехлеб; председатель сектора ландшафтного проектирования и озеленения, директор Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Ретеюм; председатель сектора кино и фестивалей, генеральный директор сети летних парковых кинотеатров «Пионер» Мэри Назари; заместитель председателя сектора музеев-усадеб и заповедников, заместитель директора музея-заповедника «Царицыно» Камиля Байдильдина.
Также в числе гостей: председатель сектора «Парки Москвы», директор «Мосгорпарка» Вячеслав Дунаев; член совета ассоциации, первый заместитель директора парка «Зарядье» Каринэ Лазарева; председатель сектора досуговой деятельности, директор сада "Эрмитаж" и Таганского парка Алексей Чибин; председатель сектора по взаимодействию с Московской областью и регионами РФ, директор Объединенной дирекции парков Московской области по г. Химки Алексей Чибин; советник генерального директора по стратегическому позиционированию «Московского зоопарка» Юлия Бикбулатова; PR-директор ЦПКиО имени Горького Алена Белова; директор Ассоциации, руководитель портала о парках и общественных пространствах ParkSeason.ru. Денис Цуканов.
Прямую трансляцию можно увидеть 12 апреля в 11:00 на этой странице.
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