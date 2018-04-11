«Монстрация» под угрозой: администрация Нижнего Новгорода поставила трудновыполнимые условия

— Вчера утром я встретилась с представителями охраны порядка УМВД России по Нижнему Новгороду, для согласования проведения культурного мероприятия, — написала в соцсети Марина Маянцева. — Охрана порядка ставит мне заведомо невыполнимые условия: для соблюдения антитеррористических мер, сотрудники обязали меня организовать перекрытие дорог большегрузами, установку ограждений и рамок, нанять ЧОО и ограничить доступ граждан без досмотра в зону проведения мероприятия (на улицу Рождественскую). Сотрудники сообщили, что без соблюдения всех этих условий они не согласуют план безопасности, и мероприятие не состоится.

Далее организатор сообщила, что на выполнение этих условий потребуется по меньшей мере 400 тысяч рублей, а таких денег у организаторов некоммерческого события нет.

— Мы представляем творческую сторону города и каждый год собираем все больше нижегородцев, не берем за это деньги. Цель мероприятия — безвозмездно стимулировать творческую активность горожан, — отметила Марина. — Я организовываю «Монстрацию» в Нижнем Новгороде уже в третий раз. В прошлом году полиция согласилась с тем, что их требования носят рекомендательных характер и попросила меня подписать документы, согласно которым я беру на себя ответственность за все происходящее на параде. Администрация способствовала проведению, организовав перекрытие Рождественской и не потребовав с меня денег за аренду большегрузов. Администрация района приняла мое гарантийное письмо о соблюдении чистоты и порядка, удовлетворившись уборкой волонтеров, которые убрали мусор даже в прилегающих переулках, где не проходил парад. По итогам ни полиция, ни администрация не имели ко мне нареканий.

В этом году я пытаюсь согласовать мероприятие по тому же ФЗ, с тем же постановлением № 189 от 21.02.2011, на тех же условиях, приложив со своей стороны больше усилий по организации безопасности: для соблюдения общественного порядка я предложила меры, превосходящие прошлогодние — например, мы купили огнетушители, увеличили количество координаторов, ответственных за вызов спецслужб, один из координаторов прошел курсы оказания первой медицинской помощи.

Согласовывать событие активисты начали еще в марте, но процесс затянулся.

— С чем вы связываете такую ситуацию? — уточнил корреспондент NN.RU у организатора.

— С чемпионатом мира. Официально администрация на это не ссылается, но, насколько я знаю, они переживают по поводу согласований, что мы можем что-то запачкать перед чемпионатом, и вообще город готовится и, как я понимаю, наше мероприятие в эту подготовку не слишком вписывается. К этому же могу отнести усиленное запугивание полицией террористической угрозой. Хотя, в принципе, они делают это каждый год.

Марина уточнила, что письмо на имя мэра пока опубликовано только в социальной сети.

— Но в ближайшие полчаса я намерена его продублировать в администрацию города.

Ранее мы рассказывали, как прошла «Монстрация» в прошлом году.