Ещё
«Монстрация» под угрозой: администрация Нижнего Новгорода поставила трудновыполнимые условия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Монстрация» под угрозой: администрация Нижнего Новгорода поставила трудновыполнимые условия 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— Вчера утром я встретилась с представителями охраны порядка УМВД России по Нижнему Новгороду, для согласования проведения культурного мероприятия, — написала в соцсети Марина Маянцева. — Охрана порядка ставит мне заведомо невыполнимые условия: для соблюдения антитеррористических мер, сотрудники обязали меня организовать перекрытие дорог большегрузами, установку ограждений и рамок, нанять ЧОО и ограничить доступ граждан без досмотра в зону проведения мероприятия (на улицу Рождественскую). Сотрудники сообщили, что без соблюдения всех этих условий они не согласуют план безопасности, и мероприятие не состоится.
Далее организатор сообщила, что на выполнение этих условий потребуется по меньшей мере 400 тысяч рублей, а таких денег у организаторов некоммерческого события нет.
— Мы представляем творческую сторону города и каждый год собираем все больше нижегородцев, не берем за это деньги. Цель мероприятия — безвозмездно стимулировать творческую активность горожан, — отметила Марина. — Я организовываю «Монстрацию» в Нижнем Новгороде уже в третий раз. В прошлом году полиция согласилась с тем, что их требования носят рекомендательных характер и попросила меня подписать документы, согласно которым я беру на себя ответственность за все происходящее на параде. Администрация способствовала проведению, организовав перекрытие Рождественской и не потребовав с меня денег за аренду большегрузов. Администрация района приняла мое гарантийное письмо о соблюдении чистоты и порядка, удовлетворившись уборкой волонтеров, которые убрали мусор даже в прилегающих переулках, где не проходил парад. По итогам ни полиция, ни администрация не имели ко мне нареканий.
В этом году я пытаюсь согласовать мероприятие по тому же ФЗ, с тем же постановлением № 189 от 21.02.2011, на тех же условиях, приложив со своей стороны больше усилий по организации безопасности: для соблюдения общественного порядка я предложила меры, превосходящие прошлогодние — например, мы купили огнетушители, увеличили количество координаторов, ответственных за вызов спецслужб, один из координаторов прошел курсы оказания первой медицинской помощи.
Согласовывать событие активисты начали еще в марте, но процесс затянулся.
— С чем вы связываете такую ситуацию? — уточнил корреспондент NN.RU у организатора.
— С чемпионатом мира. Официально администрация на это не ссылается, но, насколько я знаю, они переживают по поводу согласований, что мы можем что-то запачкать перед чемпионатом, и вообще город готовится и, как я понимаю, наше мероприятие в эту подготовку не слишком вписывается. К этому же могу отнести усиленное запугивание полицией террористической угрозой. Хотя, в принципе, они делают это каждый год.
Марина уточнила, что письмо на имя мэра пока опубликовано только в социальной сети.
— Но в ближайшие полчаса я намерена его продублировать в администрацию города.
Ранее мы рассказывали, как прошла «Монстрация» в прошлом году.
nn.ru: последние новости
На «Заводе им. Свердлова» обвинили в обысках своих партнеров Цистерна с неизвестным химическим веществом сошла с рельс на заводе Свердлова в Дзержинске У двух секси нижегородок появился шанс попасть на обложку Maxim
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России567
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1374
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии458
Рынок отреагировал на заявление Трампа34
Первые кадры с места крушения Ил-7677
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение