Участковый уполномоченный полиции по району Хорошево-Мневники отчитался перед жителями

Участковый уполномоченный отдела МВД по району Хорошево-Мневники, майор полиции Иван Самохвалов отчитался перед жителями своего подведомственного участка о проделанной работе.

На докладе присутствовали член Общественного совета при УВД по СЗАО Иван Фабриций и представители общественности.

— Участковый доложил гражданам, что в прошлом году было раскрыто два преступления, 60 человек было привлечено к административной ответственности, 205 заявлений и жалоб было рассмотрено, — сообщили в пресс-службе УВД по СЗАО.

В завершение мероприятия жители смогли задать вопросы. Они интересовались тем, как борются с курящими в общественных местах и с теми, кто распивает алкогольные напитки возле подъездов, а также шумно ведет себя в ночное время. В целом жители административного участка остались довольны работой участкового. (ео)