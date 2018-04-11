Судебные приставы примут жителей Орехово‑Зуева 19 апреля

Судебные приставы 19 апреля организуют единый день приема по вопросам исполнения судебных решений для жителей Орехово-Зуева , мероприятие состоится в местном подразделении Управления ФССП, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель исполнительного органа.

«Приглашаем жителей Орехово-Зуева принять участие в едином дне приема 19 апреля. Специалисты структурного подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов готовы проконсультировать каждого обратившегося по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов. Сотрудники также окажут юридическую помощь в рамках своей компетенции. Прием пройдет с 14:00 до 20:00 по адресу: улица 1905 года, дом №5А», — сказал представитель.

По сведениям агентства, гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, представителям — документ, подтверждающий полномочия.