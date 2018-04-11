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Медведев признал, что обманутым дольщикам одномоментно помочь нереально
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Медведев признал, что обманутым дольщикам одномоментно помочь нереально 

Вести.Ru 2 часа назад
Премьер Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме 11 апреля сообщил, что власти России оказывают поддержку в решении проблемы обманутых дольщиков, и их число уменьшается. Однако, признал Медведев, сделать это одномоментно нереально.
Говоря о работе властей с обманутыми дольщиками, премьер сообщил, что в 67 регионах "министерство строительства подписало с ними дорожные карты о том, как эти задачи будут решаться".
"Понятно, что сделать это одномоментно нереально, — сказал премьер-министр РФ, — Где-то, к сожалению, таких людей больше, где-то меньше, но каждый регион этим занимается".
Кроме того, говоря об этой проблеме, Дмитрий Медведев высказал мнение, что от модели долевого строительства жилья России надо отходить и переходить «к нормальным кредитным отношениям в жилищной сфере — так, как это есть во всем мире».
Выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с отчетом перед депутатами Госдумы транслирует в прямом эфире телеканал «Россия 24».
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