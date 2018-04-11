Медведев признал, что обманутым дольщикам одномоментно помочь нереально

Премьер Дмитрий Медведев во время выступления в Госдуме 11 апреля сообщил, что власти России оказывают поддержку в решении проблемы обманутых дольщиков, и их число уменьшается. Однако, признал Медведев, сделать это одномоментно нереально.

Говоря о работе властей с обманутыми дольщиками, премьер сообщил, что в 67 регионах " министерство строительства подписало с ними дорожные карты о том, как эти задачи будут решаться".

"Понятно, что сделать это одномоментно нереально, — сказал премьер-министр РФ, — Где-то, к сожалению, таких людей больше, где-то меньше, но каждый регион этим занимается".

Кроме того, говоря об этой проблеме, Дмитрий Медведев высказал мнение, что от модели долевого строительства жилья России надо отходить и переходить «к нормальным кредитным отношениям в жилищной сфере — так, как это есть во всем мире».

Выступление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с отчетом перед депутатами Госдумы транслирует в прямом эфире телеканал «Россия 24».