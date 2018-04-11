Миллер обсудил c директором Linde строительство Амурского ГПЗ

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретился с главным исполнительным директором Linde AG Альдо Беллони. Об этом сообщается в пресс-релизе «Газпрома», поступившем в «Газета.Ru».

"Стороны обсудили ход сотрудничества. Отдельное внимание было уделено проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), в реализации которого принимает участие немецкая компания", — заявили в компании.

Отмечается, что работы основного этапа проекта выполняются согласно графику. В частности, осуществляется поставка и монтаж оборудования Linde для установок криогенного разделения газа первых технологических линий завода.

Ранее сообщалось, что «Газпром» договорился с немецкой Linde о поставках гелия.