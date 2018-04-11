Ещё
Миллер обсудил c директором Linde строительство Амурского ГПЗ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Миллер обсудил c директором Linde строительство Амурского ГПЗ 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Газета.Ru
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер встретился с главным исполнительным директором Linde AG Альдо Беллони. Об этом сообщается в пресс-релизе «Газпрома», поступившем в «Газета.Ru».
"Стороны обсудили ход сотрудничества. Отдельное внимание было уделено проекту строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), в реализации которого принимает участие немецкая компания", — заявили в компании.
Отмечается, что работы основного этапа проекта выполняются согласно графику. В частности, осуществляется поставка и монтаж оборудования Linde для установок криогенного разделения газа первых технологических линий завода.
Ранее сообщалось, что «Газпром» договорился с немецкой Linde о поставках гелия.
Газета.Ru: последние новости
"Нафтогаз" ожидает полного прекращения транзита газа через Украину в 2020 году Кабмин намерен пересмотреть пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет В Хабаровске два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»841
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии372
Первые кадры с места крушения Ил-7675
Медведев анонсировал отставку правительства227
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров159
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
00:35
Найдены тела 257 жертв крушения в Алжире
Происшествия
07:10
Медведев призвал создать новую систему госконтроля
Политика
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
04:55
Более тысячи пар поженятся в мае
Новости Москвы Общество
00:28
Собянин обратился с призывом к москвичам
Новости Москвы
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
04:34
У детей Пугачевой нашелся другой отец
Шоу-бизнес
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение