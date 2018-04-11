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Бездомным животным помогут найти семью
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Бездомным животным помогут найти семью 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
14 апреля в 11:00 на открытой площадке перед центральным входом в ЦКИ «Меридиан» откроется большая апрельская выставка-пристройство бездомных собак и кошек «Надо брать! Весной».
«Весенняя выставка-пристройство животных в добрые руки», — сообщается на сайте «Меридиана — „уже десятая по счёту! В этот раз на просторную площадку перед главным входом приедут, в сопровождении своих опекунов, 80 замечательных собак и 20 очаровательных кошек — все они обитатели столичных приютов и передержек“.
Каждый сможет лично познакомиться и вдоволь пообщаться с „пушистыми друзьями“: поиграть с ними, погладить, обнять и сфотографировать. И, конечно же, забрать нового любимца домой.
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