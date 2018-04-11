СМИ: билет первого класса с «Титаника» за £25 тыс. выставлен на торги

ТАСС , 11 апреля. Британская аукционная компания Henry Aldridge & Son выставила на торги в городе Девицес (английское графство Уилтшир) сохранившийся пассажирский билет первого класса на трансатлантический пароход «Титаник», потерпевший крушение в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом. Об этом сообщает в среду британская газета Daily Express.

"Как брошюра, так и билет с корешком — исключительные раритеты. Они являются частью исключительной истории «Титаника» и Белфаста, где был построен корабль", — отметил представитель аукциона Эндрю Олдридж.

Стартовая цена раритета, по данным газеты, составляет £25 тыс. (около $35,4 тыс.). Вместе с билетом на аукцион выставлена 5-страничная брошюра для ограниченного числа ВИП-персон. За нее аукционеры просят £8 тыс. ($11,3 тыс.). На обложке брошюры изображён лайнер, а одна из её страниц посвящена ресторану Людовика XVI, где блюда из меню по выбору можно было заказывать до 23:00. В другом заведении — кафе «Паризьен», где до позднего вечера можно было играть в карточные игры.

Состоятельные пассажиры могли посетить турецкую баню, располагавшуюся на корабле. Этой и другими услугами могли воспользоваться лишь 325 пассажиров первого класса из более чем 2,2 тыс. человек, разместившихся на корабле.