Ещё
СМИ: билет первого класса с «Титаника» за £25 тыс. выставлен на торги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: билет первого класса с «Титаника» за £25 тыс. выставлен на торги 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 11 апреля. Британская аукционная компания Henry Aldridge & Son выставила на торги в городе Девицес (английское графство Уилтшир) сохранившийся пассажирский билет первого класса на трансатлантический пароход «Титаник», потерпевший крушение в апреле 1912 года после столкновения с айсбергом. Об этом сообщает в среду британская газета Daily Express.
"Как брошюра, так и билет с корешком — исключительные раритеты. Они являются частью исключительной истории «Титаника» и Белфаста, где был построен корабль", — отметил представитель аукциона Эндрю Олдридж.
Стартовая цена раритета, по данным газеты, составляет £25 тыс. (около $35,4 тыс.). Вместе с билетом на аукцион выставлена 5-страничная брошюра для ограниченного числа ВИП-персон. За нее аукционеры просят £8 тыс. ($11,3 тыс.). На обложке брошюры изображён лайнер, а одна из её страниц посвящена ресторану Людовика XVI, где блюда из меню по выбору можно было заказывать до 23:00. В другом заведении — кафе «Паризьен», где до позднего вечера можно было играть в карточные игры.
Состоятельные пассажиры могли посетить турецкую баню, располагавшуюся на корабле. Этой и другими услугами могли воспользоваться лишь 325 пассажиров первого класса из более чем 2,2 тыс. человек, разместившихся на корабле.
"Титаник", будучи пассажирским лайнером, являлся также и почтовым судном, в задачу которого должна была входить доставка писем и бандеролей в США. Пароход отправился в свой единственный рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.
ТАСС: последние новости
NYT: Трамп в декабре хотел досрочно прекратить расследование спецпрокурора по РФ Жириновский не верит в возможность войны между Россией и США Предприятия Германии заявили о твердом намерении остаться на российском рынке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России567
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1374
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии458
Рынок отреагировал на заявление Трампа34
Первые кадры с места крушения Ил-7677
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение