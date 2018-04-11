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Проигравшаяся в казино канадка вызвала спасателей
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Проигравшаяся в казино канадка вызвала спасателей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Канаде проигравшая все деньги в казино женщина вызвала спасателей, чтобы они довезли ее до дома. Об этом сообщил новостной портал The Whig.
Инцидент произошел в графстве Лидс, провинция Онтарио. 21-летняя канадка набрала 911 около 5 утра в субботу и попросила отправить ее домой, так как у нее не было денег на такси. Диспетчер посоветовал ей не сходить с места и ждать, пока они не придумают, как ей помочь.
Однако после этого некто вручил девушке 20 канадских долларов (приблизительно 980 рублей) на дорогу. Канадка перезвонила спасателям, поблагодарила на помощь и объяснила, что возвращается в казино, чтобы отыграться. Больше она спасателям не звонила.
Инспектор Майк Фрэнсис (Mike Francis), глава местного отделения полиции, призвал граждан не беспокоить экстренные службы по пустякам, а девушке посоветовал обратиться в центр по лечению игровой зависимости.
В конце февраля сообщалось об игроке в покер, поставившем весь свой выигрыш на черное в рулетке. Мужчине удалось увеличить свой куш в два раза, а видео произошедшего набрало больше полумиллиона просмотров за сутки.
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