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Роспотребнадзор закрыл кафе в Нижнем Новгороде за отсутствие раздельных туалетов
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Роспотребнадзор закрыл кафе в Нижнем Новгороде за отсутствие раздельных туалетов 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Суд приостановил деятельность кафе «Милена» в Автозаводском районе. Как сообщает пресс-служба регионального отдела Управления Роспотребнадзора.
По результатам проверки предприятие общественного питания кафе «Милена» установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований такие как: отсутствие раздельных туалетов и раковин для мытья рук для персонала и посетителей кафе; во всех помещениях кафе «Милена» поверхность потолочного покрытия выполнена из материала, не поддающегося влажной уборке и дезинфекции; не проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации; не пройден своевременно медосмотр.
Автозаводским судом ИП Фролова М. В. привлечена к административной ответственности, с назначением наказания в виде приостановления деятельности по организации питания населения в кафе «Милена» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д.3 сроком на 90 суток.
Судебными приставами решение суда исполнено.
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