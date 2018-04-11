Роспотребнадзор закрыл кафе в Нижнем Новгороде за отсутствие раздельных туалетов

Суд приостановил деятельность кафе «Милена» в Автозаводском районе. Как сообщает пресс-служба регионального отдела Управления Роспотребнадзора

По результатам проверки предприятие общественного питания кафе «Милена» установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований такие как: отсутствие раздельных туалетов и раковин для мытья рук для персонала и посетителей кафе; во всех помещениях кафе «Милена» поверхность потолочного покрытия выполнена из материала, не поддающегося влажной уборке и дезинфекции; не проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации; не пройден своевременно медосмотр.

Автозаводским судом ИП Фролова М. В. привлечена к административной ответственности, с назначением наказания в виде приостановления деятельности по организации питания населения в кафе «Милена» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Лескова, д.3 сроком на 90 суток.

Судебными приставами решение суда исполнено.