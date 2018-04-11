В курском медуниверситете пройдёт ярмарка вакансий

Мероприятие пройдёт в формате выставки-презентации учреждений, прямого общения работодателей и выпускников вуза, в том числе онлайн-общения посредством телемоста

По данным организаторов, планируется, что в мероприятии примут участие около 300 представителей лечебно-профилактических учреждений, более чем из 20 регионов РФ . Ярмарка вакансий КГМУ отличается широкой географией участников (Курская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская,

Липецкая, Московская, Мурманская, Орловская, Тульская и другие области, а также республика Коми республика Татарстан ). В ярмарке примут участие представители органов исполнительной власти регионов, в том числе представители Комитета здравоохранения Курской области . Мероприятие даёт большие возможности по трудоустройству выпускников, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья, временной занятости студентов. Там можно получитьь наиболее полную информацию о рынке труда, об учреждениях, испытывающих кадровую потребность в системе здравоохранения и социального обслуживания, и о мерах социальной поддержки молодых специалистов.

Мероприятие состоится 12 апреля 2018 года в фармацевтическом корпусе КГМУ по адресу ул. Ямская 18, начало в 11:00. Регистрация участников: 9:00 — 11:00.