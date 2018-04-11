Мэрия Калининграда признала незаконной обрезку кленов на Комсомольской

Очевидно, что обрезка должна была «омолодить» деревья, скелетные ветви не были сохранены. Но, как пояснили в отделе охраны окружающей среды и водных объектов, клены омолаживающей обрезке не подлежат.

«Землепользователем участка, на котором растут клёны, является Калининградский Облпотребсоюз. Разрешительная документация на обрезку в комитете городского хозяйства не оформлялась», — говорят в мэрии.