Поставка крупнотоннажного оборудования для Амурского ГПЗ начнется летом

Поставка крупнотоннажного оборудования для Амурского ГПЗ начнется летом 2018 года, говорится в сообщении «Газпрома» по итогам встречи главы компании Алексея Миллера и главного исполнительного директора немецкой компании Linde AG Альдо Беллони.

Как отмечает «Газпром», реализация проекта осуществляется по графику.

«Работы основного этапа проекта выполняются согласно графику. В частности, осуществляется поставка и монтаж оборудования Linde для установок криогенного разделения газа первых технологических линий завода. Летом текущего года по реке Зее начнется доставка крупнотоннажных элементов этих установок», — говорится в сообщении.

Амурский ГПЗ «Газпрома» станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд кубометров газа в год. Завод будет состоять из шести технологических линий, ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция и гелий.

Linde является поставщиком основного технологического оборудования Амурского ГПЗ по криогенному разделению газа с получением гелия и ценных компонентов для нефтехимии.

Linde является одной из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области промышленных технологий по подготовке и разделению природного газа с выделением этана, пропана и более тяжелых углеводородных фракций. Также компания проектирует и строит криогенные установки по сжижению природного газа и гелия.