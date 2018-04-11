Уральские студенты будут бесплатно стерелизовать домашних животных

По мнению будущих ветеринаров, таким образом удастся уменьшить количество питомцев, выброшенных хозяевами на улицу, об этом сообщает в среду, 11 апреля, «АиФ-Урал»

Раз в месяц на кафедре ветеринарной медицины и экспертизы Уральского аграрного университета будут проводить бесплатную стерилизацию домашних животных. В акции смогут принять участие горожане, у которых не хватает денег на операцию для своего питомца. Таким образом студенты надеются решить проблему бездомных животных.

«Шестой год мы выхаживаем, лечим и пристраиваем брошенных животных. За это время мы выявили самые частые ситуации отказа от животного. Одна из них — скверное поведение зверя, когда он начинает кричать и метить по причине естественной охоты. Поэтому мы придумали акцию по бесплатной кастрации, чтобы помочь людям наладить отношения с любимым зверем и уменьшить количество бездомных животных. Таким образом, у людей будет меньше поводов отказаться от домашнего питомца — усыпить или просто выбросить на улицу его и его потомство», — рассказала руководитель центра реабилитации животных УрГАУ Елизавета Скорынина.

В день будущие ветеринары смогут проводить до 10 операций. Все работы студенты будут проводить под руководством преподавателей. Первый день, когда можно будет бесплатно стерелизовать домашних питомцев, состоится 13 апреля. При этом животные должны быть клинически здоровы и ничего не есть за 10-12 часов перед операцией. Процедуры будут проводиться по предварительной записи. Забронировать место можно по телефону, указанному на сайте.