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Асада вместе с семьей эвакуируют в Иран
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Асада вместе с семьей эвакуируют в Иран 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Иранские аятоллы решили эвакуировать сирийского диктатора Башара Асада и его семью в Тегеран ввиду возможного массированного удара Соединенных Штатов Америки в ответ на применение войсками режима химического оружия против мирных граждан. Об этом сообщает арабское информагентство «Эрем ньюс» (Erem News) со ссылкой на свои источники в рядах Корпуса стражей исламской революции. Сообщается о «состоянии паники» в рядах высшего руководства Сирии и Ирана. Предположительно семью Асада эвакуируют уже до конца недели.
Кроме того, по данным источников информагентства, в результате недавнего налета на авиабазу Т4, что в провинции Хомс, состоявшегося в понедельник, 9 апреля, погибли минимум 17 человек. Напомним, ранее стало известно, что США отправили в сторону Ближнего Востока мощную ударную группу кораблей во главе с авианосцем.
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