Аэропорту Платову присудили национальную авиационную премию «Крылья России» 

Новый донской аэропорт Платов получил Национальную авиационную премию «Крылья России». По сообщению пресс-службы авиагавани, награда была вручена в номинации «Событие года в воздушном транспорте России». «Для нас большая честь получить столь высокую награду. Решение профессионального жюри присудить открытию аэропорта Платов номинацию «Событие года» является свидетельством эффективности работы большого коллектива специалистов, проектировавших, строивших, запускавших и обслуживающих по сей день новый ростовский аэропорт», — отметил исполнительный директор АО «Ростоваэроинвест» Сергей Краснов.
Премия была учреждена чуть более 20 лет назад — в 1997 году. Задачами мероприятия является привлечение внимания к достижениям российских авиакомпаний и других предприятий отрасли, а также содействие в развитии профессионального сообщества, создание благоприятного инвестклимата. Всего премия «Крылья России» вручается в двенадцати номинациях.
Аэропорт Платов открылся 7 декабря 2017 года в Аксайском районе Ростовской области. Его базовым перевозчиком стала новая авиакомпания «Азимут». Пропускная способность Платова составляет почти 1800 пассажиров в час или около 5 млн пассажиров в год. В нем работает 9 телетрапов. На строительство Платова было потрачено 47 млрд рублей, из них — 19 млрд средства инвестора ГК «Ренова», срок окупаемости проекта оценивается в 20 лет.