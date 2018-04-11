Россия расширяет партнёрство с союзниками в Азии и на Ближнем Востоке, заявил Медведев

Израилем, «Россия активно участвует в создании различных форм кооперации с заграничными партнёрами стран Азии и Ближнего Востока. Мы заключили торговое соглашение с Вьетнамом , продвигаемся в заключении соглашения с Сингапуром КНР и рядом других стран», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Алексея Журавлёва о действиях кабмина по расширению партнёрства между Россией и другими странами.

Медведев отметил, что при заключении подобных договоров нужно учитывать, что Россия должна защитить своего производителя и минимизировать потери. «Мы должны принимать решение ответственно, чтобы защитить наши предприятия и наши интересы в этих соглашениях», — сказал он.

Премьер-министр добавил, что работа будет продолжена, и Правительство выступает за широкое сотрудничество как со странами бывшего Советского Союза, так и со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.