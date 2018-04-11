Ещё
Россия расширяет партнёрство с союзниками в Азии и на Ближнем Востоке, заявил Медведев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия расширяет партнёрство с союзниками в Азии и на Ближнем Востоке, заявил Медведев 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Россия активно участвует в создании различных форм кооперации с заграничными партнёрами стран Азии и Ближнего Востока, заявил глава Правительства Дмитрий Медведев в Государственной Думе во время отчёта о работе кабмина.
«Россия активно участвует в создании различных форм кооперации с заграничными партнёрами стран Азии и Ближнего Востока. Мы заключили торговое соглашение с Вьетнамом, продвигаемся в заключении соглашения с Сингапуром, Израилем, КНР и рядом других стран», — сказал он, отвечая на вопрос депутата Алексея Журавлёва о действиях кабмина по расширению партнёрства между Россией и другими странами.
Медведев отметил, что при заключении подобных договоров нужно учитывать, что Россия должна защитить своего производителя и минимизировать потери. «Мы должны принимать решение ответственно, чтобы защитить наши предприятия и наши интересы в этих соглашениях», — сказал он.
Премьер-министр добавил, что работа будет продолжена, и Правительство выступает за широкое сотрудничество как со странами бывшего Советского Союза, так и со странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Парламентская газета: последние новости
Путин предложил беспрецедентные меры борьбы с коррупцией Правительство 11 апреля представит в Госдуме отчёт за весь период деятельности В Киргизии громят строящуюся золотоизвлекательную фабрику
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России581
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1354
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии452
Рынок отреагировал на заявление Трампа38
США подняли в воздух самолет «судного дня»64
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение