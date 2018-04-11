Ещё
Японцы построят в Ростове жилой комплекс
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Японцы построят в Ростове жилой комплекс 

Деловое сообщество 2 часа назад
Японская компания Yunika Corporation планирует начать строительство жилого комплекса в Ростове-на-Дону. К настоящему моменту достигнуто предварительное соглашение о сотрудничестве с администрацией города.
Как отметил градоначальник Виталий Кушнарев, японцы планируют выйти на рынок донской столицы из-за того, что земля в их стране слишком дорогая, при этом строительство в Ростове было бы выгоднее.
Yunika Corporation была основана в 1954 году, а последние 14 лет компания осуществляет деятельность в России. Японцы строили несколько зданий в столице и других городах страны.
Деловое сообщество: последние новости
Суд взыскал с РЭМЗа $1,8 млн в пользу Samsung Таганрог: санация головного мозга или что нужно знать о городской канализации В Дон могут заплыть похожие на дельфинов азовки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России581
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1354
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии452
Рынок отреагировал на заявление Трампа38
США подняли в воздух самолет «судного дня»64
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение