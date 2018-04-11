Японцы построят в Ростове жилой комплекс 

Японская компания Yunika Corporation планирует начать строительство жилого комплекса в Ростове-на-Дону. К настоящему моменту достигнуто предварительное соглашение о сотрудничестве с администрацией города.
Как отметил градоначальник Виталий Кушнарев, японцы планируют выйти на рынок донской столицы из-за того, что земля в их стране слишком дорогая, при этом строительство в Ростове было бы выгоднее.
Yunika Corporation была основана в 1954 году, а последние 14 лет компания осуществляет деятельность в России. Японцы строили несколько зданий в столице и других городах страны.