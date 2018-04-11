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Кабмин намерен пересмотреть пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет
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Кабмин намерен пересмотреть пособия по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что пособия для находящихся в отпуске по уходу за ребенком от полутора до трех лет необходимо пересмотреть. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Это пособие было установлено в 1994 году, его нужно пересмотреть", — сказал Медведев.
Он также добавил, что все демографические инициативы, с которыми выступил президент страны, будут реализованы.
Ранее глава Минтруда России Максим Топилин сообщил на расширенном заседании коллегии министерства, что он видит положительные улучшения в ситуации с рождаемостью в первые месяцы 2018 года.
По его словам, первые месяцы показывают, что есть положительные улучшения и появляются определенные надежды относительно ситуации с рождаемостью в стране.
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 Ещё 12 источников 
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