В Черкесске открылся центр поддержки экспортно ориентированного предпринимательства

Карачаево-Черкесии открылся центр поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, который будет способствовать развитию внешнеторговой деятельности в республике.

В организации будут консультировать предпринимателей по вопросам внешнеэкономической деятельности, готовить и переводить на иностранные языки презентационные материалы, оказывать поддержку в создании или модернизации сайтов предпринимателей на иностранном языке, содействовать в сертификации экспортного товара. Кроме того, центр будет помогать в поиске и подборе иностранного партнера, проводить образовательные семинары, конференции и форумы.

Новая структура создана на базе республиканского центра поддержки предпринимательства, открывшегося в Черкесске в прошлом году, сообщается на сайте главы и правительства КЧР.