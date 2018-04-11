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В Черкесске открылся центр поддержки экспортно ориентированного предпринимательства
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В Черкесске открылся центр поддержки экспортно ориентированного предпринимательства 

«Это Кавказ» 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
В Карачаево-Черкесии открылся центр поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, который будет способствовать развитию внешнеторговой деятельности в республике.
В организации будут консультировать предпринимателей по вопросам внешнеэкономической деятельности, готовить и переводить на иностранные языки презентационные материалы, оказывать поддержку в создании или модернизации сайтов предпринимателей на иностранном языке, содействовать в сертификации экспортного товара. Кроме того, центр будет помогать в поиске и подборе иностранного партнера, проводить образовательные семинары, конференции и форумы.
Новая структура создана на базе республиканского центра поддержки предпринимательства, открывшегося в Черкесске в прошлом году, сообщается на сайте главы и правительства КЧР.
В 2017 году Карачаево-Черкесия увеличила внешнеторговый оборот на 20,1%, он составил более 174,5 миллиона долларов. При этом наибольший товарооборот был реализован с Китаем, Германией, Японией, Италией и Турцией. Основу экспорта республики составила продукция химической промышленности.
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