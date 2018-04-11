Дело об избиении тюменца в спецназе УФСИН отправлено на доследование

Тюмени на доследование направлено уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений кандидату на службу в спецназе УФСИН

«По мнению суда, допущена небольшая неточность при составлении обвинительного заключения — это процессуальный момент. Постановление еще не вступило в законную силу, и до 15 апреля стороны могут обжаловать его. Если постановление вступит в силу и встанет вопрос об устранении недостатка в обвинительном заключении, то оно не займет много времени», — приводит «72.ru» слова старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Елены Мельниковой

Как отмечает адвокат пострадавшего, дополнения в обвинительное заключение необходимы, чтобы рассмотреть дело более объективно.

«В обвинительном заключении написано, что Влад получил черепно-мозговую травму. Но не указано, к каким последствиям это привело. Парень ведь стал инвалидом первой группы. Это был основной недостаток, на который указал судья, мотивируя свое решение о направлении дела на доследование. Два адвоката обвиняемого и прокурор были против, а мы согласились. Наш адвокат сказала, что это в наших интересах», — отмечает бабушка пострадавшего, которая сейчас является его законным представителем.