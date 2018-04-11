Ещё
Дело об избиении тюменца в спецназе УФСИН отправлено на доследование
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело об избиении тюменца в спецназе УФСИН отправлено на доследование 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В Тюмени на доследование направлено уголовное дело о нанесении тяжких телесных повреждений кандидату на службу в спецназе УФСИН.
«По мнению суда, допущена небольшая неточность при составлении обвинительного заключения — это процессуальный момент. Постановление еще не вступило в законную силу, и до 15 апреля стороны могут обжаловать его. Если постановление вступит в силу и встанет вопрос об устранении недостатка в обвинительном заключении, то оно не займет много времени», — приводит «72.ru» слова старшего помощника прокурора области по взаимодействию со СМИ Елены Мельниковой.
Как отмечает адвокат пострадавшего, дополнения в обвинительное заключение необходимы, чтобы рассмотреть дело более объективно.
«В обвинительном заключении написано, что Влад получил черепно-мозговую травму. Но не указано, к каким последствиям это привело. Парень ведь стал инвалидом первой группы. Это был основной недостаток, на который указал судья, мотивируя свое решение о направлении дела на доследование. Два адвоката обвиняемого и прокурор были против, а мы согласились. Наш адвокат сказала, что это в наших интересах», — отмечает бабушка пострадавшего, которая сейчас является его законным представителем.
Как ранее писал «ФедералПресс», молодой человек получил травму в мае 2017 года, когда во время испытаний по физподготовке заместитель руководителя подразделения нарушил действующий запрет на проведение спаррингов и дал указание своим подчиненным провести тренировочный рукопашный бой.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На заброшенном заводе в Оренбурге нашли майнинговую ферму Жириновский: никакой войны не будет В Челябинске институт культуры требует снести детскую площадку
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России581
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1354
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии452
Рынок отреагировал на заявление Трампа38
США подняли в воздух самолет «судного дня»64
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение