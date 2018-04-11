В Нижнем Новгороде появится Центр творческих индустрий 

В здании бывшей швейной фабрики, объекте культурного наследия федерального значения на Нижневолжской набережной, появится центр творческих индустрий. Но для этого многое предстоит сделать.
Швейная фабрика покинула памятник федерального значения — комплекс доходных домов Рукавишникова — несколько лет назад. Теперь все эти тысячи квадратных метров, спроектированных великим Фёдором Шехтелем для купца Сергея Рукавишникова, в марте приняла в собственность Нижегородская область.
Недавно судьбу здания обсудили специалисты. Нижегородскому государственному архитектурно-строительному университету поручили обследовать состояние конструкций и дать рекомендации по условиям эксплуатации объекта.
«Здание прекрасно просматривается с Волги, формируя речную панораму города, и с этой точки зрения, безусловно, объект знаковый, обладающий серьёзным потенциалом для создания общественного пространства», — считает зав. кафедрой архитектурного проектирования вуза Анна Гельфонд.
Отчёта специалистов о здании областное минкультуры ждёт в мае. Затем предстоит создать концепцию будущего центра.
«Объект должен стать жемчужиной Нижнего Новгорода, точкой притяжения для горожан и гостей», — заявлял глава региона Глеб Никитин.