Молодые люди Преображенки узнают о профессиях будущего

Социально востребованный проект для молодых людей «Лабиринты профессий» придумали специалисты в Российской библиотеке для молодежи.

В рамках проекта «Лабиринт профессий» запущена дискуссионная площадка, где высказывают компетентные мнения о профессиях будущего и тонкостях устройства на работу. Своим опытом с ребятами поделятся молодые предприниматели, которые смогли реализовать свои идеи. Они советуют не бояться и проявлять креативность. В рамках программы молодые посетители библиотеки смогут поговорить с ведущими специалистами в области профориентации и карьеры, поучаствовать в тренингах и деловых играх.