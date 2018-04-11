Молодые люди Преображенки узнают о профессиях будущего 

Социально востребованный проект для молодых людей «Лабиринты профессий» придумали специалисты в Российской библиотеке для молодежи.
В рамках проекта «Лабиринт профессий» запущена дискуссионная площадка, где высказывают компетентные мнения о профессиях будущего и тонкостях устройства на работу. Своим опытом с ребятами поделятся молодые предприниматели, которые смогли реализовать свои идеи. Они советуют не бояться и проявлять креативность. В рамках программы молодые посетители библиотеки смогут поговорить с ведущими специалистами в области профориентации и карьеры, поучаствовать в тренингах и деловых играх.
Реализовывать проект библиотеке помогают серьезные партнеры: известные компании Mail.Ru Group, Career.ru (HH.ru), Mars, «Атлас новых профессий», Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии», проект «Антирабство», Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей «Карьера в России» и другие.