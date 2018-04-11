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В центре Сергиева Посада будут курсировать электробусы
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В центре Сергиева Посада будут курсировать электробусы 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. В рамках развития центральной части подмосковного Сергиева Посада по ней будет пущено движение электробусов, сообщил РИА Недвижимость глава Минстроя РФ Михаил Мень.
По его словам, концепция развития центра предполагает избавление его от автомобильного движения. При этом предусматривается возможность быстрого перемещения туристов и паломников.
"С подачи Сергея Викторовича Чемезова (глава Ростеха, сопредседатель попечительского совета Троице-Сергиевой лавры — ред.) предусматривается возможность хождения электробусов как общественного транспорта", — сказал министр.
Мень уточнил, что электобусы будут курсировать от железнодорожного вокзала до лавры.
"Сейчас «Стрелка» рисует транспортные решения, где пешеходные моменты, где можно пустить электробусы, где будут перехватывающие стоянки", — рассказал он.
Министр заметил, что объездная дорога, так называемый Западный обход, за счёт которой планируется избавить центр от автомобильного движения, наполовину уже построен. «До конца года, надеюсь, доделают и вторую половину», — добавил он.
Во вторник глава Русской православной церкви патриарх Кирилл на заседании попечительского совета Троице-Сергиевой лавры заявил, что Сергиев Посад может получить особый статус, чтобы подчеркнуть особый исторический и духовный статус города. В качестве примера он привел Ватикан, являющийся центром для Католической церкви.
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