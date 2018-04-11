В центре Сергиева Посада будут курсировать электробусы

По его словам, концепция развития центра предполагает избавление его от автомобильного движения. При этом предусматривается возможность быстрого перемещения туристов и паломников.

Мень уточнил, что электобусы будут курсировать от железнодорожного вокзала до лавры.

"Сейчас «Стрелка» рисует транспортные решения, где пешеходные моменты, где можно пустить электробусы, где будут перехватывающие стоянки", — рассказал он.

Министр заметил, что объездная дорога, так называемый Западный обход, за счёт которой планируется избавить центр от автомобильного движения, наполовину уже построен. «До конца года, надеюсь, доделают и вторую половину», — добавил он.