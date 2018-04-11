Зампред квалифкомиссии АП продавал адвокатский статус за 250 000 руб.

Башкортостане задержан заместитель председателя квалификационной комиссии Адвокатской палаты республики, которого подозревают в получении денег за содействие в сдаче адвокатского экзамена. 35-летнему Ромео Фарукшину, который также возглавляет Уфимский центральный филиал Башкирской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) и является зампредом президиума этой коллегии, инкриминируется п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере).

По версии следствия, в марте 2018 года один из местных юристов через посредника вышел на Фарукшина и попросил оказать содействие в успешной сдаче адвокатского экзамена. В ходе переговоров стоимость услуги возросла. Знакомый Фарукшина сперва озвучил сумму в 200 000 руб., однако зампред квалифкомиссии потребовал для себя 250 000 руб., без учета интересов посредника. Смущенный такой суммой претендент на адвокатский статус предпочел обратиться в республиканское УФСБ

9 апреля посредника задержали с поличным при получении 100 000 руб., и он дал согласие на участие в оперативном эксперименте. Днем позже задержали и адвоката, когда ему передавали оговоренную долю в четверть миллиона. В ближайшее время следствие будет решать вопрос об избрании обоим фигурантам меры пресечения и предъявлении обвинения. Знакомому Фарукшина инкриминируется п. «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе).

Согласно данным официального сайта АП РБ, Фарукшин является не только зампредседателя квалификационной комиссии, но и членом еще пяти комиссий при Совете Адвокатской палаты РБ. Причем в двух из них он представлен в качестве председателя — в комиссии по награждениям и поощрениям и по работе со стажерами и другими претендентами на получение статуса адвоката.