«Столкновение эпох»: Светлана Ходченкова в наряде боярыни развеселила поклонников

Актриса Светлана Ходченкова снимается в исторической картине «Годунов», и порадовала поклонников фотографией, на которой три боярыни стоят посреди современного пейзажа. Диссонанс национальных нарядов с антуражем весьма позабавил пользователей сети, которые стали придумывать оригинальные название картины.

Отечественная актриса Светлана Ходченкова принимает участие в съемках масштабного исторического сериала, где играет роль дочери Скуратова Марии. Для перевоплощения в будущую русскую царицу Светлана надевает исторические реконструкции нарядов тех времен, которые разительно отличаются от моды современного мира.

Вместе со своими коллегами актриса сфотографировалась одним солнечным утром где-то за пределами МКАДа, будучи облаченной в съемочные наряды. Три девицы с упоением позировали фотографу, подучивая свой текст, а на заднем плане, как обратили внимание поклонники, предательски маячила вывеска от ближайшего заведения быстрого питания.

Такое несоответствие нарядов и окружающей обстановки подняло настроением многим поклонникам, которые решили поупражняться в остроумии и придумать самое искрометное название для такого колоритного снимка. «Красотки на фоне Макдональдса — это прикол» «Променад трех барынь в будущее за двойным чизбургером» «Коня на скаку, Мак в щепки» «Три девицы планируют постройку Мака. Думают, с какой стороны въезд карет сделать» «Вот оно, столкновение эпох и разных сфер деятельности! Очень люблю такие фото» «Три богатырини. Всех победили, МакДоналдс смели с лица земли, стоят, отдыхают» «Мы из прошлого!»

Любопытно, что многие почитатели уверены, что в скором времени Светлана станет меньше времени уделять своей карьере, поскольку выйдет замуж. Слухи о скором бракосочетании наполнили интернет, впрочем, немало фанатов скептически относятся к подобным слухам и справедливо отмечают, что Ходченкова уже не в первый раз собирается под венец.