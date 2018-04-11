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Медведев: власти продолжат предпринимать меры по снижению долгов бюджетов регионов
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Медведев: власти продолжат предпринимать меры по снижению долгов бюджетов регионов 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Государство должно продолжить делать все, чтобы задолженности регионов продолжала снижаться. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства в Государственной думе.
"У нас эта задолженность, наконец, перестала расти, а начала снижаться. Нужно продолжить делать все, что мы делали в последнее время для того, чтобы эта задолженность была по силам всем регионам. Тем более, что мы с вами понимаем, что у нас очень разные регионы и то, что может позволить себе Москва, вряд ли сможет позволить себе Чукотка", — сказал Медведев.
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