Медведев: власти продолжат предпринимать меры по снижению долгов бюджетов регионов 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Государство должно продолжить делать все, чтобы задолженности регионов продолжала снижаться. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая с отчетом правительства в Государственной думе.
"У нас эта задолженность, наконец, перестала расти, а начала снижаться. Нужно продолжить делать все, что мы делали в последнее время для того, чтобы эта задолженность была по силам всем регионам. Тем более, что мы с вами понимаем, что у нас очень разные регионы и то, что может позволить себе Москва, вряд ли сможет позволить себе Чукотка", — сказал Медведев.