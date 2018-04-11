Язык тела как ключ к успеху: 6 главных секретов лидеров

Многие психологи уверены, что путь к успеху во многом зависит от того, как человек себя преподносит, используя язык тела. Мы подготовили 6 паттернов поведения вашего тела, которые помогут стать увереннее в себе и в общении с людьми, а также попросили старшего научного сотрудника кафедры психологической помощи и ресоциализации личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Софью Чарышеву прокомментировать их.

1. Следи за тоном голоса

Доказано, что тон голоса дает нам возможность преподнести себя собеседнику. Однако люди, с которыми мы говорим, бывают разные, поэтому и эмоционально-экcпреccивная окрашенноcть голоcа должна меняться в соответствии с ситуацией. Например, в разговоре с бизнесменом или другим влиятельным человеком громкость (умеренная), чёткость произношения будут свидтельствовать о вашей внутренней дисциплине, уверенности, лидерстве и достоинстве.

Когда человек высказывает свою точку зрения громким и агрессивным голосом, он тем самым стимулирует сопротивление и негативные реакции в других людях. Это может вылиться в долгие споры — что существенно увеличит время, необходимое для решения вопроса. Важно понять свою роль в коммуникации, кто вы для собеседника и какая конечная цель этой коммуникации. Мир, в котором мы живем, осознается нами лишь на 5-7 процентов, все остальное — невербальная коммуникация или общение наших подсознаний, — говорит Софья Чарышева.

2. Улыбайся

Многие исследования рассказывают о преимуществах улыбки, но даже без них мы знаем, что если человек нам улыбнется, то мы улыбаемся ему в ответ — происходит взаимопонимание с помощью невербальной коммуникации. Кроме этого, при искренней улыбке выделяются такие гормоны, как серотонин, дофамин и эндорфины — мощные инструменты для расслабления тела и борьбы со стрессом.

3. Научись крепкому рукопожатию

Рукопожатие создает первое впечатление о вас как о личности, поэтому не использовать этот шанс нельзя! Идеальное рукопожатие можно определить этими тремя словами — быстрое, крепкое (не сильное) и спокойное. В таком случае язык вашего тела покажет, что вы уверенный, дружелюбный и позитивный человек. «Я решительный и держу себя под контролем», — фраза, которую советуем повторять про себя при каждом рукопожатии.

4. Занимай уверенные позы

Влиятельные люди выражают уверенность в себе и показывают свой внутренний стержень через позы, которые они занимают. Открытая позиция будет ассоциироваться у вашего собеседника с властью, авторитетом и психологической уверенностью в вашей силе. Если быть конкретнее, то уверенно стойте на ногах, не переминайтесь с ноги на ногу и не складывайте руки на груди.

Так сложилось, что определенные жесты и позы имеют универсальный смысл для разных людей. Благородная, расслабленная и выпрямленная осанка говорит об уверенности, статусе и силе. Сутулость, опущенные плечи — о депрессии, поражении и подчиненности. Сила выражается через открытую, расширенную позу, а беспомощность — через закрытую, зажатую. Чтобы понять этот принцип лучше, наш эксперт Софья Чарышева предлагает потренироваться у зеркала:

Ощутите это на себе. Примите «депрессивную» позу и попробуйте импровизированно поговорить о том, ощущаете ли вы себя уверенным. Не просто, правда? Теперь попробуйте рассказать то же самое из конгруэнтной позы и ощутите разницу. Наш мозг так устроен: если вы постоянно принимаете позу уверенности, то вы и становитесь со временем уверенным человеком. Через простое изменение осанки человек готовит свою умственную и физиологическую систему к борьбе со стрессом

5. Используй соответствующие разговору жесты

Хаотичные и нервные движения отталкивают, а «соответствующие разговору» жесты дополняют слова и усиливают их смысл. Эти жесты передают смысл без слов и главное — помогают вашим слушателям легче и лучше запомнить все, что вы сказали. Излишняя жестикуляция руками говорит о неуверенности человека в себе. Жесты, которые делаются ладонями вверх, как бы транслируют просьбу о защите и говорят об отсутствии угрозы. Жесты, когда ладони повернуты вниз, часто указывают на уверенность и контроль.

Софья Чарышева говорит, что общим для всех лидеров являются цельность и полная приверженность своему видению — каждая их клеточка работает на то, что они хотят донести до людей. Поэтому их голос, жесты, поза и взгляд всегда конгруэнтны ситуации.

Они готовы на сто процентов отдавать себя тому, что для них важно и что вдохновляет их, они не становятся менее уверенными и не колеблются даже когда встречают провал и тотальное сопротивление. Для такой приверженности своей идее необходимо объединение головы и сердца. Это приводит к синхронизации мыслей и эмоций, и тем самым — к соответствию слов и языка тела. Сильный лидер влияет на пространство вокруг даже когда он молчит

6. Контактируй глазами — это вызовет доверие

Вы должны знать это чувство: когда вы говорите и человек вступает с вами в контакт глазами, вы автоматически понимаете, что он вовлечен и ему интересно то, о чем вы говорите. Люди, которые встречают ваш взгляд, кажутся искренними и заслуживают доверия. Однако слишком долгий контакт глазами может показаться актом агрессии. Лидеры обычно интуитивно понимают, как долго смотреть на вас и как сделать это естественно. Как показывают исследования, зрительные контакт должен составлять от 50 до 60 процентов всего разговора — главным образом, когда вы в роли слушателя.