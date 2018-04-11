Ереван ратифицировал соглашение с Европейским собзом 

БАКУ, 11 апр — Sputnik. Национальное собрание Армении в среду, 11 апреля ратифицировало Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве с Европейским союзом, сообщает Sputnik Армения.
"За" проголосовало 95 депутатов.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве полностью вступит в силу после его ратификации в Армении и в каждой из 28 стран Евросоюза. На данный момент таких стран две — Эстония и Латвия.
Армения подписала Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве с ЕС в ноябре 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение составлено без противоречий с евразийской интеграцией Армении.