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В Казани за 31 млн рублей отремонтировали котельную по ул. Муштари
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В Казани за 31 млн рублей отремонтировали котельную по ул. Муштари 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Котельную по ул. Муштари, 11а капитально отремонтировали в Казани, сообщает пресс-служба исполкома.
Построенная в 1985 году котельная обслуживает три жилых дома, РКБ №2, психиатрическую больницу им. Бехтерева, Казанскую государственную медицинскую академию. В ходе ремонта в здании укрепили фундамент и крышу, установили два современных котла, автоматическую станцию водоподготовки, дымовую трехствольную трубу, заменили технологические трубопроводы, тепломеханическое оборудование. Благодаря новым автоматическим газогорелочным устройствам коэффициент полезного действия котельной увеличился с 82% до 94%. Кроме того, она стала экономичнее: после ремонта расход газа составляет 369 куб. м в час вместо 423 куб. м в час. Таким образом, экономия превысила 1 млн 548 тыс. рублей в год. По словам руководителя «Казэнерго» Рустама Абдулхакова, капитальный ремонт котельной, на который было направлено порядка 31 млн рублей, окупится в течение 10-12 лет.
Напомним, ранее в Казани из-за обрушения котельной на ул. Портовой без тепла остались 12 домов.
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