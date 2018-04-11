Названа причина затопления котельной в Казани, обслуживающей детсад и 9 домов 

В поселке Залесный Кировского района Казани затопило котельную, обслуживающую девять многоквартирных домов и детский сад. В домах проживает 435 человек. Ожидается, что последствия аварии будут устранены до 23:00 сегодняшнего дня. Ситуацию прокомментировал глава управления гражданской защиты Казани Фердинанд Тимурханов. Спикер объяснил, что причиной затопления специалисты считают глиняный замок, закупоривший трубу для отвода талых вод. «После строительства домов ЖК „Салават купере“ талые воды собирались в котловане, откуда по трубе должны были перетекать в большой овраг», — говорит чиновник, добавляя, из-за того, что труба была проложена не до конца, задумка с талыми водами не удалась. В эти часы специалисты откачивают воду из помещений котельной. Напомним, в МЧС РТ ранее заявили о риске повышения уровня воды в Свияге и затоплении двух мостов в Буинском районе республики.