SAP не планирует менять стратегию работы в России из-за санкций

Немецкий разработчик ИТ-решений для корпоративного сектора SAP не намерен менять политику в России на фоне американских санкций, заявила на пресс-конференции глава российского подразделения компании Наталия Парменова

«Основная позиция SAP в этом вопросе такая: мы продолжаем работать в России, мы будем продолжать тут работать. Мы верим, что в какой-то момент времени разум возобладает над шумихой, и если говорить не про «газетные» варианты, мы ведем, наоборот, серьезный диалог с государством о том, чтобы найти подход, путь для того, чтобы те иностранные компании в IT, которые реально в Россию вкладываются, и которые являются в каком-то смысле хребтом IT-систем в больших корпорациях, имели определенные условия для работы в России», — сообщила Парменова. Она подчеркнула, что SAP вкладывает значительные средства в разработки, которые используются в том числе и в России. В частности, ранее совет директоров постановил направить 2 млрд евро в ближайшие 2-3 года в развитие одной из технологий SAP.

«У меня последние несколько месяцев такое ощущение, что половина тела в бане, а половина в проруби. С одной стороны, есть большая шумиха в газетах, во всех газетах — и в английских, и во французских, и в немецких, и в российских. Есть ощущение, что все развивается — в этих газетах — не в нужную сторону, но наш взгляд такой: шумиха шумихой, но жизнь продолжается, и решения наши востребованы. Всем тем российским компаниям, с которыми мы работаем, они делают это не для того чтобы сделать вид, а потому, что это нужно им по бизнесу», — отметила Перменова.

По ее словам, на фоне изменения курса рубля компания в данный момент также пока не планирует изменять цены на свои продукты и услуги в России.

«Конечно, мы приносим в Россию все то, что было сделано нашими уважаемыми немецкими коллегами. Можно так нагло сказать, нас особо не обогнать, но наши российские клиенты очень хорошо понимают, что без этих новых технологий им никуда особо не продвинуться», — резюмировала топ-менеджер.