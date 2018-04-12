МФЦ поможет записать героев войны в «Бессмертный полк»

Многофункциональные центры Ленинградской помогут заявителям записать героев Великой Отечественной войны в электронную книгу памяти «Бессмертный полк»

Разместить информацию на сайте www.moypolk.ru сможет каждый гражданин, обратившись в любой офис МФЦ Ленинградской области . С собой можно принести фотографии, письма и воспоминания о подвигах своих родных и близких, прошедших войну. Все материалы будут отсканированы и размещены вместе с историей героя на портале.

Услуга также доступна в удаленных рабочих местах МФЦ, расположенных практически во всех населенных пунктах области.

Напомним, многофункциональные центры страны подключились к поддержке патриотического движения в 2016 году. Благодаря этому, всего за два года электронная книга памяти увеличилась практически в три раза и насчитывает свыше 400 тысяч историй.