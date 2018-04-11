Бизнес по-архангельски: власти Поморья сделают упор на рост конкуренции

Упор на конкуренцию, внедрение «прорывных технологий» и снижение доли госсектора — что ждет предпринимателей региона, рассказал сегодня во время выступления на внеочередной сессии областного собрания депутатов губернатор Поморья Игорь Орлов

Архангельская область богата природными ресурсами. Внедрение прорывных технологий по их глубокой переработке, выбор тренда на производство продукции с высокой добавленной стоимостью позволит обеспечить комплексный подход к развитию территорий, в том числе сельских, повысить конкурентоспособность как всего региона, так и муниципальных образований. Опыт в ЛПК у нас есть — свидетельство тому — спрос на пеллеты и биотопливо. Будем тиражировать его на другие отрасли хозяйства, — пояснил Игорь Орлов.

Особое внимание губернатор уделил развитию конкурентоспособности предприятий, сославшись на прошлогодний указ президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». В документе содействие развитию конкуренции определено как приоритетное направление в работе органов власти.