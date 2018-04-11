Бизнес по-архангельски: власти Поморья сделают упор на рост конкуренции 

Упор на конкуренцию, внедрение «прорывных технологий» и снижение доли госсектора — что ждет предпринимателей региона, рассказал сегодня во время выступления на внеочередной сессии областного собрания депутатов губернатор Поморья Игорь Орлов.
— Архангельская область богата природными ресурсами. Внедрение прорывных технологий по их глубокой переработке, выбор тренда на производство продукции с высокой добавленной стоимостью позволит обеспечить комплексный подход к развитию территорий, в том числе сельских, повысить конкурентоспособность как всего региона, так и муниципальных образований. Опыт в ЛПК у нас есть — свидетельство тому — спрос на пеллеты и биотопливо. Будем тиражировать его на другие отрасли хозяйства, — пояснил Игорь Орлов.
Особое внимание губернатор уделил развитию конкурентоспособности предприятий, сославшись на прошлогодний указ президента РФ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». В документе содействие развитию конкуренции определено как приоритетное направление в работе органов власти.
— В текущем году следует определить отрасли региональной экономики, по которым необходимо снизить долю присутствия государственного и муниципального сектора и дать возможность бизнесу развиваться на данных рынках. Условия для организации и ведения бизнеса должны быть максимально удобными. В этой связи поручаю Министерству экономического развития сформировать информационный пакет о господдержке предпринимателей с позиции конечного пользователя, — резюмировал Орлов.