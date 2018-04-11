Правительство проанализирует проблемы космодрома «Восточный», заявил Путин

Выступая в среду в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства, он отметил, что сейчас на космодроме начинается строительство второго стартового стола для тяжелой ракеты «Ангара», которая будет выводить в космос пилотируемые корабли.

"Здесь не все проходило гладко, вы знаете. Этими вопросами интересовались почти все депутаты из разных фракций. Конечно, мы занимаемся анализом возникающих проблем. Обязательно должны быть найдены причины, и мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию", — заявил Медведев.

Несмотря на различные проблемы, космодром «Восточный», по его словам, «еще раз подтвердил, что Россия входила, входит и будет входить в элиту стран, которые осваивают космос».

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