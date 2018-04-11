Поголовье лошадей якутской породы, завезенных на Ямал, увеличилось до 30

"Лошадей якутской породы завезли к нам в конце 2015 года — 22 кобылы и два жеребца… За годы эксперимента родились шесть жеребят, такой же приплод мы ожидаем этой весной", — сказал Семухин.

Лошадей на Ямал завезли для мясного производства. Первый пробный забой планируют сделать в 2019 году. «На промышленные масштабы мы выйдем не раньше, чем через десять лет, есть сложности в разведении якутской породы лошадей на Ямале. Кроме того, забивают только молодых жеребят, чтобы получилось мраморное мясо, оно дорогое, но пользоваться спросом будет», — сказал собеседник агентства.

По прогнозам Семухина, в результате эксперимента может быть выведена новая порода лошадей, адаптированная под условия Ямала. «Нам не хватает пастбищ, чтобы их прокормить, ведь на одну голову в год требуется до 10 гектаров. Мы их подкармливаем, завозим сено и овес, поэтому и сами лошади получаются у нас не дикие, а одомашненные. Таким образом может получится новая порода», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за процессом разведения лошадей на Ямале следят якутские специалисты. «Они нас консультируют, при необходимости приезжают ветеринары», — уточнил Семухин.