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Поголовье лошадей якутской породы, завезенных на Ямал, увеличилось до 30
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Поголовье лошадей якутской породы, завезенных на Ямал, увеличилось до 30 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Поголовье лошадей, завезенных более двух лет назад из Якутии в Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) для разведения, увеличилось до 30. Об этом ТАСС в среду сообщил директор ямальской агрофирмы «Толькинская» Сергей Семухин.
"Лошадей якутской породы завезли к нам в конце 2015 года — 22 кобылы и два жеребца… За годы эксперимента родились шесть жеребят, такой же приплод мы ожидаем этой весной", — сказал Семухин.
Лошадей на Ямал завезли для мясного производства. Первый пробный забой планируют сделать в 2019 году. «На промышленные масштабы мы выйдем не раньше, чем через десять лет, есть сложности в разведении якутской породы лошадей на Ямале. Кроме того, забивают только молодых жеребят, чтобы получилось мраморное мясо, оно дорогое, но пользоваться спросом будет», — сказал собеседник агентства.
По прогнозам Семухина, в результате эксперимента может быть выведена новая порода лошадей, адаптированная под условия Ямала. «Нам не хватает пастбищ, чтобы их прокормить, ведь на одну голову в год требуется до 10 гектаров. Мы их подкармливаем, завозим сено и овес, поэтому и сами лошади получаются у нас не дикие, а одомашненные. Таким образом может получится новая порода», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что за процессом разведения лошадей на Ямале следят якутские специалисты. «Они нас консультируют, при необходимости приезжают ветеринары», — уточнил Семухин.
Ранее ТАСС сообщал, что поголовье лошадей в Якутии — почти 114 тыс., это около 28% от численности лошадей в России. Якутская порода наиболее приспособлена к суровым климатическим условиям Крайнего Севера.
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