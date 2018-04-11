Эксперты обсудят Digital-кейсы и Social marketing на Baltic Weekend в Калининграде

Москва , 11 апреля. 19 апреля на Международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend: König Edition состоится мастер-класс от лучших практиков коммуникационной индустрии «Эпоха Digital и Social Marketing. Новый месседж: быстрее, точнее и ближе».

На примере реальных кейсов эксперты обсудят, как повысить узнаваемость бренда с помощью digital-инструментов и как максимально расширить целевую аудиторию. В фокусе мастер-класса: Каким стал новый мир потребителя? Как меняется формат подачи контента? Как и где найти инсайт? На эти и другие вопросы ответят гуру Social Marketing.

Модератором мастер-класса выступит креативный директор SPN Communications Владимир Чесноков

Среди выступающих спикеров:

Александр Кукса, сооснователь проекта, BigPicture

Никита Могутин, создатель Telegram-канала Mash

Мастер-класс будет проходить в первый день форума — 19 апреля с 12:00 до 13:30 в Radisson Hotel, Kaliningrad.

"Мы на Baltic Weekend впервые внедряем формат коллективного мастер-класса. И говорить на нем, разумеется, надо о digital. В этой сфере всё меняется так стремительно, что правильно учиться всем и у всех. На каждого профессионала всегда найдется супер-профессионал. Абсолютно уверен, что наши спикеры — именно из их числа. Общими усилиями, надеюсь, сформулируем свежие рекомендации, как брендам прорываться сквозь матрицу", — пояснил Владимир Чесноков.

Регистрация на Baltic Weekend открыта до 13 апреля. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.

Более подробную информацию о форуме и правилах участия читайте на официальном сайте — www.balticweekend.com/ru/registration/terms

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