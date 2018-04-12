Digital-кейсы и социальный маркетинг обсудят эксперты в Калининграде

Мастер-класс от лучших практиков коммуникационной индустрии «Эпоха Digital и Social Marketing. Новый месседж: быстрее, точнее и ближе» запланирован на 19 апреля.

На примере реальных кейсов эксперты обсудят, как повысить узнаваемость бренда с помощью digital-инструментов и как максимально расширить целевую аудиторию. В фокусе мастер-класса: Каким стал новый мир потребителя? Как меняется формат подачи контента? Как и где найти инсайт? На эти и другие вопросы ответят гуру Social Marketing.

«Мы на Baltic Weekend впервые внедряем формат коллективного мастер-класса. И говорить на нем, разумеется, надо о digital. В этой сфере всё меняется так стремительно, что правильно учиться всем и у всех. На каждого профессионала всегда найдется супер-профессионал. Абсолютно уверен, что наши спикеры — именно из их числа. Общими усилиями, надеюсь, сформулируем свежие рекомендации, как брендам прорываться сквозь матрицу», — пояснил модератор мастер-класса, креативный директор SPN Communications Владимир Чесноков

Регистрация на Baltic Weekend открыта до 13 апреля. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications. Более подробную информацию о форуме и правилах участия читайте на официальном сайте.