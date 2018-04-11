Приставы забрали офисную мебель

Фото с ресурса ysia.ru Судебные приставы продолжают активную работу по взысканию долгов. На этот раз в поле зрения надзорного ведомства попала некая организация «А», базирующаяся в Ковровском районе.

Как сообщает региональное управление судебных приставов, организация задолжала крупную сумму работникам. И в отношении этого юрлица открыто исполнительное производство. Разговоры с руководством организации «А» ни к чему не привели. По всей видимости, выплачивать долг они не собирались. Судебным приставам ничего не оставалось, как арестовать имущество, принадлежащее должнику.

Приехав по адресу юрлица, сотрудники надзорного ведомства «забрали» офисную мебель на общую сумму более 130 тысяч рублей. В том случае, если организация всё же не погасит задолженность, то изъятое имущество продадут с молотка. А все вырученные средства пойдут в счёт долга по зарплатам работников организации.