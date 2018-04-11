Жители Ленобласти не верят, что дороги региона будут отремонтированы

Вечером 10 апреля в сообществе нашего издания ВКонтакте появился пост с просьбой к жителям городов и посёлков Ленобласти присылать фотографии разбитых дорог. Однако редакция столкнулась с неожиданной обратной связью.

Как оказалось, реакция жителей самых разных районов Ленобласти оказалась примерно одинаковой: многие попросту не захотели делиться фотографиями, сославшись на то, что «всё равно ничего не изменится». Некоторые пользователи предложили выйти на улицу и сфотографировать в буквальном смысле первую попавшуюся дорогу — результат был бы плачевный.

Однако были среди пользователей и те, кто подтвердил своё возмущение фотографией. Так, например, выглядит федеральная трасса Тихвин Кириши по состоянию на конец прошлого лета. Если верить подписчикам, ситуация не меняется в лучшую сторону.

А вот Выборгский район и вовсе кое-где без асфальтового покрытия. В частности, фотография 11 апреля с улицы Раппатила, которая входит в город Выборг , поразила воображение.

Исходя из общего мнения людей, становится ясно, что проблема с дорогами, которая «обнажается» со сходом снега и льда — единая для всей Ленинградской области. Неизвестно только когда и за чей счёт начнется масштабный ремонт этих самых проблемных дорог.