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Жители Ленобласти не верят, что дороги региона будут отремонтированы
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Жители Ленобласти не верят, что дороги региона будут отремонтированы 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Вечером 10 апреля в сообществе нашего издания ВКонтакте появился пост с просьбой к жителям городов и посёлков Ленобласти присылать фотографии разбитых дорог. Однако редакция столкнулась с неожиданной обратной связью.
Как оказалось, реакция жителей самых разных районов Ленобласти оказалась примерно одинаковой: многие попросту не захотели делиться фотографиями, сославшись на то, что «всё равно ничего не изменится». Некоторые пользователи предложили выйти на улицу и сфотографировать в буквальном смысле первую попавшуюся дорогу — результат был бы плачевный.
Однако были среди пользователей и те, кто подтвердил своё возмущение фотографией. Так, например, выглядит федеральная трасса Тихвин — Кириши по состоянию на конец прошлого лета. Если верить подписчикам, ситуация не меняется в лучшую сторону.
А вот Выборгский район и вовсе кое-где без асфальтового покрытия. В частности, фотография 11 апреля с улицы Раппатила, которая входит в город Выборг, поразила воображение.
Исходя из общего мнения людей, становится ясно, что проблема с дорогами, которая «обнажается» со сходом снега и льда — единая для всей Ленинградской области. Неизвестно только когда и за чей счёт начнется масштабный ремонт этих самых проблемных дорог.
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