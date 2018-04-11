«Тотальный диктант — 2018» в Поморье расширит свою географию

Ежегодная всемирная акция «Тотальный диктант» в 2018 году состоится в 1 000 городов 75 стран. В Архангельской области мест, где правит грамотность, станет больше — диктант северяне напишут на 24 площадках против 18 в прошлом году, рассказывает организатор региональной акции Юлия Ларионова.

— В 2014 году ими стали 480 человек на 4 площадках, в 2015 году — 515 человек на 8 площадках, в 2016 году — 770 человек на 17 площадках, а в 2017 году диктант написали 541 участник на 18 площадках, подарив области 61 «отличника». В этом году география «Тотального диктанта» ещё шире. К списку площадок в Архангельске , в Приморском районе и на Соловецких островах присоединились новые в Шенкурском, в Красноборском и в Вилегодском районах. Из всех 24 площадок хотелось бы отдельно упомянуть Архангельскую областную библиотеку для слепых, где участники будут писать диктант на языке Брайля, — поясняет координатор «Тотального диктанта» в Архангельской области Юлия Ларионова.

По мнению организатора, с такой статистикой у Архангельска есть шанс со временем стать столицей акции и принять у себя автора текста диктанта, хотя еще в прошлом году были сомнения, продолжится ли эта акция в Поморье. Такую возможность получили города, в котором в прошлом году число писавших превысило 1000 человек. По новым правилам акции, столицу диктанта можно выбрать народным голосованием — в этом году ею станет Владивосток

Автором текста «Тотального диктанта — 2018» стала Гузель Яхина . Три отрывка текста с названиями «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности. Успех Яхиной принес дебютный роман о раскулачивании 30-х годов «Зулейха открывает глаза», за который автор получила премии «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года».

Архангелогородцев и жителей области ждут на тотальную проверку 14 апреля в 14:00 на любой из площадок, зарегистрированных на сайте проекта: Totaldict.ru/arkhangelsk/.