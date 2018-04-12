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Архангельск может стать столицей «Тотального диктанта» в 2019 году
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Архангельск может стать столицей «Тотального диктанта» в 2019 году 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Архангельск может получить статус столицы всемирной просветительской акции «Тотальный диктант» в 2019 году. Об этом сообщает координатор проекта в Архангельской области Юлия Ларионова.
В 2018 году столицей диктанта был выбран город Владивосток. Россияне напишут диктант уже скоро — 14 апреля.
«Столица Русского Севера Архангельск имеет все шансы стать главной площадкой «Тотального диктанта» в следующем году, — говорит координатор проекта в Архангельской области Юлия Ларионова. — Интерес к этому мероприятию в нашей области с каждым годом растёт вместе с числом участников и площадок».
В 2014 году в Архангельске «Тотальный диктант» писали 480 человек на четырёх площадках, в 2015 году — 515 человек на восьми площадках, в 2016 году — 770 человек на 17 площадках. В 2017 году диктант массово писали сразу на 18 площадках, подарив области 61 «отличника».
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