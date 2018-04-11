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Первый в Подмосковье пункт буккроссинга открылся на ярмарке в Одинцово
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Первый в Подмосковье пункт буккроссинга открылся на ярмарке в Одинцово 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Первый пункт буккроссинга, где можно бесплатно отдать и обменять ненужные книги, открылся на ярмарке в подмосковном Одинцово. Об этом сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Подмосковья.
«Идея так называемого буккроссинга не нова, мероприятия, связанные с обменом печатной продукцией, уже проходят в Москве и других городах. Суть буккроссинга проста — прочитав книгу, человек приносит ее в определенное место, где оставляет ее или обменивает на другую, а его книгу забирает кто-то другой. Это позволяет сохранить ресурсы, которые используются для производства печатной продукции, а также помогает избавляться от ненужных книг, не выкидывая их, а отдавая всем желающим. Касательно Московской области, первая экспериментальная точка по обмену книгами была открыта на пасхальной ярмарке в Одинцово», — цитирует пресс-служба главу ведомства Владимира Посаженникова. По его словам, министерство поддерживает идею открытия точек буккросинга как на ярмарках региона, так и в формате других торговых объектах. Так, уже было предложено открыть постоянную секцию для обмена книгами в магазине фермерской продукции «Подмосковный фермер» на «Одинцовском Подворье».
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