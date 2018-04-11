Ещё
Дмитрий Самойлов проинспектировал весеннюю уборку в пяти районах Перми
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дмитрий Самойлов проинспектировал весеннюю уборку в пяти районах Перми 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По итогам поездки администрации Свердловского района дано поручение выделить дополнительные силы на уборку в микрорайоне Владимирский. «Объективно в микрорайоне убирают спустя рукава по сравнению с другими территориями. Исправляйте ситуацию», — потребовал глава города.
В Ленинском районе Самойлов обратил внимание на въезд в центр по улице Попова с Коммунального моста. «Вы говорите, что помимо техники у вас в районе работает ежесуточно 28 „ручников“. Что успеют сделать вручную 28 человек за 20 дней до майских праздников? Прибавляйте людей и в ближайшие дни приведите в порядок улицу Попова», — дал поручение Дмитрий Самойлов.
Также райадминистрациям дано указание в плановом порядке завершить ямочный ремонт на дорогах. Сейчас литым асфальтом выполнен ремонт 1,7 тыс. кв метров дорог.
«Сейчас самый разрушительный для дорожного полотна период межсезонья. Важно не терять темп, выполнить все планы по текущему ремонту на 100% в срок. Мы отремонтировали два млн кв. метров дорог в Перми за два года, нужно беречь этот результат, максимально защищать дороги от разрушения в период весенних нестабильных температур», — призвал Самойлов.
Плановые инспекционные объезды территорий будут проходить еженедельно.
Фото: пресс-служба администрации Перми
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На заброшенном заводе в Оренбурге нашли майнинговую ферму Жириновский: никакой войны не будет Дело об избиении тюменца в спецназе УФСИН отправлено на доследование
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России595
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1336
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии449
Рынок отреагировал на заявление Трампа44
США подняли в воздух самолет «судного дня»77
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Ближний Восток
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение